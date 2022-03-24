Künye
Kıbrıs 7
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi

Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin süreceğini yineledi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kıbrıs konusunda ülkesinin Türkiye’ye desteğinin devam edeceğini yineledi.

24 Mart 2022 Perşembe 22:45
0 Okunma
Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin süreceğini yineledi
banner108

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, başkent İslamabad’da Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan’ın çeşitli alanlarda ikili ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası düzeyde birbirlerine destek vermesi konusunda kararlılık yinelendi.

Her iki ülke Afganistan’da barışın çok önemli olduğu, bu ülkedeki barışın Afgan halkına refah getireceği ve bölgesel ticaret ve kalkınmayı teşvik edeceği konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan'ın Kıbrıs konusunda Türkiye’ye desteğinin devam edeceğini yinelerken, Türkiye'ye özellikle Keşmir meselesinde verdiği destek için teşekkür etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Pakistan temasları kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zahir Ahmed Baber Sidhu ile de bir araya geldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı
Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı
Motorine zam
Motorine zam
Marketten et çalan balerine 10 ay hapis cezası
Marketten et çalan balerine 10 ay hapis cezası










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim