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'Pamuk'un sahibine ve patilerini kesen kişiye para cezası

Samsun'da ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi için patileri kesildiği belirlenen ''Pamuk'' isimli köpeğin sahibine 181 lira, kesim işlemini yapan komşuya ise 628 lira ceza verildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileri sosyal medyada ''Patilerinin kesilen bedelinin 181 lira olduğunu Pamuk'a kim açıklamak ister?'' paylaşımları yaptı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 15:55
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'Pamuk'un sahibine ve patilerini kesen kişiye para cezası

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde Pamuk isimli köpeğin, ön ayakları kesilmiş halde bulunması üzerine, HAYTAP Samsun Temsilciliği harekete geçti.

İlçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, Pamuk'u Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğinde tedavi edildi. Aşırı kan kaybına rağmen Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı.

KESİP TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı soruşturmaya göre Pamuk'un önce ateşli silahla yaralandığı, ardından da sahibi ve komşusu tarafından bacaklarının kesilerek tedavi edilmeye çalışıldığı anlaşıldı. İlk müdahalesi Samsun’da tamamlanan Pamuk, kapsamlı bir tedavi için Ankara’ya götürüldü. Pamuk'un yürüteç protezle tedavisi Ankara’da devam ediyor.

PARA CEZASI VERİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamuk'un sahibi H.S.'ye 181 TL, köpeğin patilerini kesen komşusu S.Ç.'ye de 628 TL para cezası verdi. HAYTAP yetkilileri ise sosyal medyada ''Patilerinin kesilen bedelinin 181 TL olduğunu Pamuk'a kim açıklamak ister?'' paylaşımı yaptı.

Pamuk'un emin ellerde olduğunu bildiren HAYTAP yetkilileri, "Müdahalemizle ve doğru insanlarla olduğu için ampute olmaktan kurtuldu. Ankara’da tüm kontrolleri yapılıyor. Amputasyon düşünülmüyor, bacaklarındaki yaralar iyileştiğinde protez çalışması başlayacak ve onun, yürüdüğünü göreceğiz hep birlikte. Bacaklarındaki yaralarla birlikte ruhundaki yaraları da iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsan gördüğünde artık eskisi kadar titremiyor. Pamuk emin ellerde, aklınız kalmasın” ifadelerini kullandı.

NTV

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