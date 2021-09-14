Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Saçından tutup boğazını sıktı
Saçından tutup boğazını sıktı

Patlayan düdüklü tencere bir kadını hastanelik etti

Erzurum'da çorba pişirdiği düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamayan Samancı, bir an önce taburcu olmak istiyor.

14 Eylül 2021 Salı 14:27
628 Okunma
Patlayan düdüklü tencere bir kadını hastanelik etti

Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Münevver Samancı, 9 Eylül Perşembe günü yeni aldığı düdüklü tencerede çocuklarına çorba pişirmek istedi.

Tencereyi ocağa koyduktan bir süre sonra meydana gelen patlamada Samancı'nın yüzünün büyük kısmı, gözleri, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Hastanede tedavi altına alındı

Yanan bölgelere soğuk suyla müdahale eden Samancı, Pasinler Devlet Hastanesinden sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

"Olayın etkisiyle şoka girmişim"

Tedavisi süren Münevver Samancı,  yeni aldığı tencerede ilk yemeğini pişirirken kapağın fırladığını ve hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Aynı tencerenin çorba pişirirken bu kez patlamasıyla ağır yaralandığını ve tencere kapağının omuzuna çarptığını ifade eden Samancı, "Mercimek çorbası pişiriyordum, yemeğin başındaydım, aniden patlama oldu. Olayın etkisiyle şoka girmiştim" dedi.

Samancı, yüzünde ve vücudunda derin yanıkların oluştuğunu ve olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirdi.

"Allah kimseye böyle sıkıntılar vermesin"

Düdüklü tencere kullanırken çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Samancı, şöyle konuştu:

"Günlerdir hastanedeyiz, yanık tedavisi görmek çok zor. Allah kimseye böyle sıkıntılar vermesin. Patlama sonrası psikolojim çok bozuldu. O an perişan haldeydim. Tencere patladıktan sonra yere düştüm, lavaboya gidip yüzüme soğuk su döktüm. Sonra çocuklarım ve eşim gelince hastaneye gittik. İyi ki soğuk suyla ilk müdahaleyi yapmışım yoksa yanıklarım çok daha derin olabilirdi."

Samancı, tedavisinin sürdüğü Şehir Hastanesindeki doktor, hemşire ve yardımcı personele ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan Samancı'yı yakından takip ettiklerini belirterek, hastanın medikal tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Düdüklü TencerePatlamaErzurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duygulandıran görüntü!
Duygulandıran görüntü!
Erdoğan'dan ekonomide yükseliş mesajı
Erdoğan'dan ekonomide yükseliş mesajı
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan 4 sayfalık yazılı savunma
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan 4 sayfalık yazılı savunma
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim