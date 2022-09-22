Patlayan lastik ağır yaraladı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir işçi, hava bastığı iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede çalışan A.A'nın (21) hava bastığı iş makinesi lastiği patladı.

A.A, lastikten fırlayan parçaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan, iş makinesi lastiğinin patlaması ve A.A'nın yaralanması iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.