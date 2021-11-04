Patlayan powerbank parmağını kopardı

Erzurum'da bir vatandaş, elindeki powerbank'in (taşınabilir şarj) patlaması sonucu parmağını kaybetti.

34 yaşındaki Münip Bozoğlu'nun cep telefonu şarjı için lisanslı bir powerbank aldı.

Bozoğlu, bir süre kullandığı cihazı önceki gün şarj etmek üzere mutfaktaki prize taktı. Odada otururken gelen sesler üzerine mutfağa giden Bozoğlu, duman çıkan powerbanki pencereden atmak isterken elinde patladı.

"HAVAN TOPU GİBİ"



Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan Bozoğlu, hastaneye gitti. Doktorlar tarafından kopan parmağı yerine dikilen Bozoğlu, şunları kaydetti:



"Ben askerliğimi Güneydoğu'da yaptım. 20 metre yakınıma havan topu düştü. Havan topunun patlayışı gerçekten çok gürültülü. Buradaki yaşadığım olay sanki askerdeki havan topunun patlaması gibi bir sesle çok gürültülü oldu. Hala kulaklarımda onun çınlaması var. Kullandığım powerbanki, güvenilir olması açısından fazla para vererek lisanslı ürün aldım. Ancak ona rağmen yine patladı."



"ALIRKEN DİKKAT EDİN"



Uzmanlar ise powerbank alırken miliamper büyüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Benzer olayların yaşanmaması powerbank kapasitesinin telefonun en fazla 3 katı kadar olmadığı gerekiyor. Uzun süreli şarjların ve şarj ışığı yanmadan cihazı prize takmanın da tehlikeli olduğunun altı çiziliyor.