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Paylaştığı video olay oldu! ‘Zamlara karşı öz savunma’

Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk ‘zamlara karşı öz savunma sistemi’ diyerek ilginç bir video paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından paylaşılarak gündem oldu.

08 Mart 2022 Salı 14:32
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Paylaştığı video olay oldu! ‘Zamlara karşı öz savunma’
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına her gün zam üstüne zam gelmesi ardından da tedarik endişesi nedeniyle ayçiçek yağların zamlanması haberler Türkiye’nin gündemine damgasını vurmuştu. Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Eray Ertürk, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"ZAMLARA KARŞI ÖZ SAVUNMA"

Ertürk'ün "Zamlara karşı öz savunma" diyerek paylaştığı ve Ertürk'ün ilginç hareketlerini içeren video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Vatandaşlar videoya çok sayıda yorum yaptı.

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