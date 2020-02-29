Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen

Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen görüntülendi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 08:56
91 Okunma
Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.

GECE BOYUNCA EDİRNE'YE GİTTİLER

İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları gece boyunca yine Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü. Burada bekleyen göçmenlerin arasında Zonguldak'tan ve Ankara'dan da gelenlerin olduğu öğrenildi. Göçmenlerin toplandığı bir diğer nokta da Fatih, Aksaray oldu. Buradakiler otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gitti. Otogarda da göçmenlerin yoğunluğu vardı. 

 (DHA)

Anahtar Kelimeler:
GöçmenEdirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu
Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu
Türkiye'de benzine 18 kuruş zam
Türkiye'de benzine 18 kuruş zam
MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim