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Peker hakkında yakalama kararı

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a hakaret ve iftira attığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

18 Ocak 2022 Salı 14:56
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Peker hakkında yakalama kararı
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Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sedat Peker katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a hakaret ve iftira attığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son Güncelleme: 18.01.2022 16:15
Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker
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