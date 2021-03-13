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Pelin Öztekin'den duygulandıran Rasim Öztekin mesajı!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Pelin Öztekin'den paylaşım geldi. Öztekin bu galibiyeti, Galatasaray kongre üyesi olan Rasim Öztekin'e armağan etti.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:05
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Pelin Öztekin'den duygulandıran Rasim Öztekin mesajı!

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Falcao ve Onyekuru(2) attı.

Müsabakanın ardından ise Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Öztekin bu galibiyeti, Galatasaray kongre üyesi olan ve aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin hemen hemen tüm maçlarını tribünden izleyen usta tiyatrocuya armağan etti.

Babasını kaybettikten sonra ilk kez paylaşım yapan Pelin Öztekin, "Bu galibiyet sana gelsin Babiş.." şeklinde bir tweet atarken, paylaşımına sarı-kırmızılı kalp de koydu. Ötzekin'in bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı.

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