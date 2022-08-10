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Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP patlaması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in şehit olduğunu duyurdu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:15
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Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Uzman Onbaşı Mustafa Demir’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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