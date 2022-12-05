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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi!

Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.

05 Aralık 2022 Pazartesi 22:17
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi!



Pençe-Kilit Operasyonu'nda Adanalı Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman (41) şehit düştü. Binbaşının şehadet haberi ailesine ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Duman'ın cenazesi düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Binbaşı Mehmet Duman'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, paylaştığı başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 5 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.12.2022 23:23
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