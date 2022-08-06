Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:23
40 Okunma
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
banner48

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ergin'nin müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın
Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın
Beşiktaş yöneticisine silahlı saldırı!
Beşiktaş yöneticisine silahlı saldırı!
DNA raporunda dede, Müslüme Yağal'ın babası çıkmıştı! '
DNA raporunda dede, Müslüme Yağal'ın babası çıkmıştı! '










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim