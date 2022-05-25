Pençe-Kilit şehitlerine veda

Er Celal Tekedereli, Uzman Çavuş Onur Doğan, Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya.

5 silah arkadaşı görev yerlerinde omuz omuzaydılar.



Operasyon bölgesinde, birlikte bu pozu verdiler.



5 silah arkadaşı Irak'ın kuzeyinde, terörislerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehitler için ilk tören Hakkari'de yapıldı.

5 askerin naaşı, törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Uzman Çavuş Bican Kapılay, 25 yaşındaydı.

Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin annesi Sevinç Kapılay (ortada) ayakta durmakta güçlük çekti.

Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli de 25 yaşındaydı.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Tekedereli'nin cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

24 yaşındaki Uzman Çavuş Onur Doğan üç ay önce nişanlanmıştı. Seneye düğünü olacaktı.

Üç çocuklu ailenin en küçüğüydü.

Doğan'ın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu.

Şehit evinin bulunduğu sokağa, komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı.

Teğmen Abdulkadir Güler, 28 yaşında bekardı.

Şehit haberi Antalya'daki yakınlarına askeri yetkililerce verildi.

Evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Şehit Teğmen Güler'in cenazesi Antalya Uncalı Şehitliği'nde defnedilecek.

Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya 28 yaşındaydı.



Şehit Uzman Çavuş nişanlıydı. Bu yaz düğünle evlenecekti.

Şehit Hüseyin Cankaya memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verilecek.