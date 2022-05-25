Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu

Pençe-Kilit şehitlerine veda

Türkiye bugün kahramanlarını uğurluyor. Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 5 asker için Ankara, Antalya, İzmir, Hatay ve Malatya'da tören düzenleniyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:52
19 Okunma
Pençe-Kilit şehitlerine veda

Er Celal Tekedereli, Uzman Çavuş Onur Doğan, Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya.

5 silah arkadaşı görev yerlerinde omuz omuzaydılar.

Operasyon bölgesinde, birlikte bu pozu verdiler.

5 silah arkadaşı Irak'ın kuzeyinde, terörislerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehitler için ilk tören Hakkari'de yapıldı. 

5 askerin naaşı, törenin ardından memleketlerine gönderildi. 

Uzman Çavuş Bican Kapılay, 25 yaşındaydı.

Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin annesi Sevinç Kapılay (ortada) ayakta durmakta güçlük çekti.

Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli de 25 yaşındaydı.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Tekedereli'nin cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

24 yaşındaki Uzman Çavuş Onur Doğan üç ay önce nişanlanmıştı. Seneye düğünü olacaktı.

Üç çocuklu ailenin en küçüğüydü.

Doğan'ın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu.

Şehit evinin bulunduğu sokağa, komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. 

Teğmen Abdulkadir Güler, 28 yaşında bekardı. 

Şehit haberi Antalya'daki yakınlarına askeri yetkililerce verildi.

Evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Teğmen Güler'in cenazesi Antalya Uncalı Şehitliği'nde defnedilecek.

Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya 28 yaşındaydı.

Şehit Uzman Çavuş nişanlıydı. Bu yaz düğünle evlenecekti.

Şehit Hüseyin Cankaya memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de Maymun çiçeği virüsü var mı?
Türkiye'de Maymun çiçeği virüsü var mı?
Caretta yuvalarına zarar verene 109 bin lira ceza
Caretta yuvalarına zarar verene 109 bin lira ceza
Tacizciye meydan dayağı!
Tacizciye meydan dayağı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim