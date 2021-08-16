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Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:45
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Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan, dün bölgede teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini bildirdi.

Saldırıda 2 asker de yaralandı.

Hastaneye sevk edilen askerlerin tedavileri sürüyor.

Dün de Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta bir asker ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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