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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit sayısı 3'e yükseldi

Pençe-Yıldırım operasyonunda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ise Pençe-Kartal operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Yaralanan bir asker ise, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

27 Nisan 2021 Salı 10:05
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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit sayısı 3'e yükseldi

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit sayısı 3'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında, dün Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım şehit oldu.

AİLEYE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın Osmaniye merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü.

Eve gelen askeri heyet, Zeynep (49) ve İbrahim Çalım (46) çiftine acı haberi verdi.

Oğullarının şehadet haberini alan acılı anne-baba rahatsızlanınca sağlık ekibi müdahale etti.

Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kartal operasyonunda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Acı haber şehidin İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi öğle namazının ardından Orta Mahalle Mezarlığına defnedilecek.

Son Güncelleme: 27.04.2021 11:43
Anahtar Kelimeler:
PençeYıldırım OperasyonuŞEHİT
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