İstanbul Beyoğlu'nda ev sahibi, pencereden kaçmaya çalışan hırsızı ensesinden yakaladı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yasin Ekin, pencere açık şekilde evinin salonunda uyurken koridordan gelen sese uyandı.

Eşinin kalkmış olabileceğini düşünerek seslenen Ekin, cevap gelmeyince koridora doğru yöneldi.

HIRSIZLA YÜZ YÜZE GELDİ

Ev sahibi Ekin, koridora gelince eşi yerine elinde bıçakla bekleyen hırsızlık şüphelisiyle yüz yüze geldi.

Odasında uyuyan eşinin uyanıp hırsızla karşılaşabileceğini düşünen Ekin, can havliyle şüphelinin üzerine atladı.

Ev sahibi, hırsızlık şüphelisinin bıçak tutan elini tutarken, aralarında arbede yaşandı.



Koridorda başlayan boğuşma salona taşınırken, şüpheli kısa süreliğine ev sahibinin elinden kurtularak açık pencereden kaçmaya çalıştı.



Hemen arkasından koşan Yasin Ekin, 2'nci kattan arka sokağa atlamaya çalışan şüpheliyi ensesinden yakaladı.



15 DAKİKA BOYUNCA ESNESİNDEN TUTTU



Ev sahibi, pencere pervazında asılı kalan şüpheliyi polis gelene yaklaşık 15 dakika boyunca o şekilde tuttu. Ekin, polisin gelmesinin ardından hırsızlık şüphelisini serbest bıraktı.

Şüpheli, eve girmek için kullandığı pencere demirlerine tutunarak aşağı indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüphelinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.



POLİS GELENE KADAR 15 DAKİKA ENSESİNDEN TUTTU



Ev sahibi Yasin Ekin, olayın yaşandığı sabah çok sıcak olduğu için pencereyi açıp salonda televizyon izlerken uyuya kaldığını belirterek "Camdan atlamaya çalışırken ensesinden tuttum. Camdan atlamak istedi, ben bırakmadım. Komşular polisi aramışlar. Polisin gelmesi bir 10-15 dakika sürdü. Kaçmak istedi, 'bırak gideyim', dedi. Ben de dedim ki 'Elindeki bıçağı bırak, git'. Bıçağı bırakmayınca ben de onu bırakmadım. Öyle kaldık. Polis gelinceye kadar 15 dakika öyle bekledik. Hapisten yeni çıkmış. Hapisten çıkıp buraya gelmiş. Şu an tutuklu" diye konuştu.



EŞİ ŞÜPHELİYLE KARŞILAŞMASIN DİYE ÜZERİNE ATLADI



Odasında uyuyan eşinin hırsızlık şüphelisiyle karşılaşabileceği düşüncesiyle üzerine atladığını ifade eden Ekin, "Elim kesildi, ben de yara aldım bıçağı tuttuğum için. Ama o anın sıcaklığıyla düşünemiyorsun. Direkt üstüne atladım, evde eşim de vardı" dedi.