Pensilvanya'dan 'Erdoğan'a dava açın' talimatı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada tutuklu olan Satılmış Çal hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sürecinin ardından o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine FETÖ hakkındaki söylemlerinden dolayı tazminat davası açılması yönünde talimat verdiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çal hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çal'ın FETÖ adına faaliyet yürüttüğü, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, kapatılan Bank Asya'ya yüksek miktarda para aktardığı belirtilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin kamuoyundaki etkinliğini artırmak, silahlı yüzünü gizlemek, gündemi değiştirmek ve silahlı terör örgütünü mazlum göstermek amacıyla Pensilvanya'dan gelen emir üzerine 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından toplu bir şekilde Erdoğan aleyhine tazminat davası açılması kararı alındığına dikkat çekildi.

Dilekçeler önceden hazırlanmış

İzmir Barosu avukat yapılanmasının başında da bulunan örgütün "Ege Bölgesi İmamı" firari Bekir Baz'ın Pensilvanya'dan gelen bu talimatı örgüt mensubu avukatlara aktararak hızlı bir şekilde tazminat davaları açılmasını istediğine vurgu yapılan iddianamede, örgüt üyelerinin önceden matbu şekilde hazırlanan dilekçelerle dava açmaya başladıkları, dava açanlardan birinin de tutuklu sanık Çal olduğunun altı çizildi.

'ByLock' içerik mesajlarında da yazılmış

İddianamede, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY'nin İzmir'deki avukat yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgüt üyesi avukatların eylemlerinin araştırılması üzerine gerçeğin açığa çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Örgütün verdiği talimat ile örgüt üyesi avukatların harekete geçtiği ve esnaf, mobilyacı, emekli olarak çalışan şüphelilerin vekilliğini alarak bazen de sadece dilekçe yazıp matbu dilekçeleri ellerine vermek suretiyle Pensilvanya'dan gelen emri yerine getirdiklerinin tespit edildiği anlaşılmaktadır. 'ByLock' metin içeriklerinde de bu durum anlatıldığı gibi, örgütün tazminat davaları konusundaki emir ve talimatı ile ilgili ayrıntılı olarak etkin pişmanlıktan faydalanan avukatların ifadelerinde de geçtiği..." ifadelerine yer verildi.

"Örgütün talimatıyla açıldı"

İddianamede ifadesine yer verilen bir itirafçı avukat, Baz'ın Erdoğan'ın aleyhine açılacak tazminat davalarına ilişkin talimatına bizzat şahitlik ettiğini beyan ederek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine açılan manevi tazminat davalarını biliyorum. Bu davalar örgütün talimatı ile açıldı. Ben de kendisine (Bekir Baz'ı kastederek) 'Böyle bir yönteme gitmeyin' şeklinde telkinde bulundum ancak beni dinlemedi. Bekir (Baz) bölge sorumlusu olduğu için davaların açılması talimatını veren kişidir." dedi.

Davalara giren avukatlara 5 bin lira

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen başka bir avukat ise Erdoğan'a açılacak manevi tazminat davalarına ilişkin bilgiyi bir sohbet sırasında öğrendiğini anlatarak, "Cemaat (FETÖ/PDY), Recep Tayyip Erdoğan aleyhine manevi tazminat davaları açmaları için talimat vermiş. Bunu da avukat M.K. yapacaktı. Sohbet toplantısında bu durumu önceden kararlaştırmışlar. Cemaatin dosyaları dağıtması ile ilgili bir husus daha var. Davalara giren avukatlara 5 bin lira para verileceği yönünde cemaatin karar aldığını duydum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Çal'ın buna ilişkin İzmir Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçenin dava dosyasında yer aldığı bilgisine de yer verilen iddianamede, "İnşaat çalışanı olan şüphelinin (sanığın) kendiliğinden bir sabah kalkarak hukuki hiçbir bilgisi olmadan bu şekildeki bir dilekçeyi yazmasının ve hukuki işlemleri takip etmesinin hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığı gibi daha sonra hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama emri olan Avukat Mahmut Sekdur'un davaya katılmasının şüphelinin örgütsel bağlantısını ortaya koyduğu..." tespitleri yer aldı.