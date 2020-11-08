Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 160 metre uzunluğunda bir merdiven ile bir erkeğe ait 1500 yıllık iskelet bulundu. İskeletin yanında 'ölü yemeği' de dikkat çekti.

08 Kasım 2020 Pazar 14:12
724 Okunma
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısı ile bin 500 yıl öncesine ait erkek iskeleti bulundu.

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu - 2

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 11 yıl ara verildikten sonra bu yıl antik kentte yeniden başlatılan kazılarda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu - 3

Alkan, yeni bulunan merdivenin son kısmındaki mezarlık bölümünde bir erkek iskeleti tespit edildiğini belirterek, "Bu erkek iskeleti yaklaşık 1500 yıl öncesine ait, günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli. İskeletin hemen yan kısmında ise kanatlı bir hayvanın pişirildiği ve kemiklerin ortaya çıktığını fark ettik. Bu da gösteriyor ki bize; ölü yemeği olarak kendisine sunulmuş. Burada 1500 yıla yakın iskeletin sağlam olarak günümüze gelmesi özellikle arkeologlara çok iyi bir yol gösterebilir" dedi.

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu - 4

Alkan, iskeletin bu kadar uzun süre dayanmasının nedeninin ise üzerindeki toprak yapısının fazlalığından kaynaklandığını belirterek, "İskeletin sağlam gelme nedeni üstündeki toprak yapısının çok ve derin şekilde gömülmüş olması. Yine kimsenin dokunmamış olması da sağlam kalma nedeni. Yoksa iskeletler toz haline geliyor" diye konuştu.

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu - 5

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir
Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir
Deprem anında çelik kasanın içine girdi
Deprem anında çelik kasanın içine girdi
Oyuncu Timuçin Esen'in testi pozitif
Oyuncu Timuçin Esen'in testi pozitif
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim