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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'e doku nakli yapılacak

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam edecek. Sağlık Bakanlığı devreye girdi, küçük çocuk helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi üstlendi. Çocuğa doku nakli yapılacağı öğrenildi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 16:15
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'e doku nakli yapılacak
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Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi.

Hayati tehlikesi süren küçük kız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviyi, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi sürdürecek.

Gaziantep'te ailesinin görev yaptığı sitenin bahçesinde 22 Aralık'ta pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın kafatasında ve yüzünde doku ezilmeleri, ense, kemik ve boyun dokusunda derin yaralar oluştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ameliyat olan Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan'ın üstlenmesi talimatı verdi.


Küçük kız Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Asiye'nin tedavisi sürüyor.

ASİYE ''EVE GİTMEK İSTİYORUM'' DEDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti.

Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Yıldıray Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi. Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin" diye konuştu.

DOKU NAKLİ YAPILACAK

Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olan Asiye'ye 1-2 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor.

Prof. Dr. Çete, Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor.''

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Pitbull SaldırısıAsiye Ateş
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