Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

PKK lehine slogan atılınca polis müdahale etti

Diyarbakır'dan Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarında ortalık bir anda karıştı. Terör örgütü lehine slogan atılınca polis müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:08
15 Okunma
PKK lehine slogan atılınca polis müdahale etti
banner108

Diyarbakır'da 'Nevruz' gerilimi... Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen kutlamalar Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda düzenlendi. Kutlamalar sırasında ortalık bir anda karışırken; terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.

HDP'nin hafta sonuna yayılan ve 29 ilde planlanan Nevruz kutlamaları bugün Diyarbakır'daki organizasyon ile sona erdi. İlk kutlamalar, 19 Mart'ta Mardin'in Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde yapıldı. Cumartesi günü Hakkari, Şırnak, Tunceli, Mersin'in de aralarında olduğu 15 merkezde kutlama yapıldı. Pazar günü ise İstanbul, İzmir, Ankara, Van gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 34 merkezde Nevruz kutlandı.

Bugün yapılan Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında ise olaylar çıktı.

Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu.

Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.

Polise taş ve flamaların plastik çubuklarını atanlara ise tazyikli su ile müdahale edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkıyı beğenmeyen müşteri ekmek bıçağıyla saldırdı
Şarkıyı beğenmeyen müşteri ekmek bıçağıyla saldırdı
Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor!
Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor!
Mahkemeden Osman Kavala kararı
Mahkemeden Osman Kavala kararı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim