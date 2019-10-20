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PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

20 Ekim 2019 Pazar 16:09
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

ABD ile Türkiye'nin vardığı mutabakat sonrası terör örgütü işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin çekilme konvoyunu görüntülendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın gücü masaya da yansıdı. Türkiye ve ABD anlaştı; YPG güvenli bölgeden çekiliyor.

Türkiye, 120 saatlik çekilme süreci için harekata ara verdi. Geri sayım sürüyor. Salı günü akşam terör örgütüne çekilmesi için tanına süre sona erecek.

TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME GÖRÜNTÜSÜ

Teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden çekilme süreci devam ediyor. Teröristlerin çekildiği anlar sınırdaki kameralara böyle yansıdı. Kameraya yansıyan çekilme görüntülerinde, terör örgütünün görüntü alınmaması için bölgede lastik yaktığı görülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLMEZSE HAREKAT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

ABD ile varılan mutabakata göre, belirlenen 120 saatlik sürede terör örgütü YPG ağır silahları bırakacak, tahkimatlar yok edilecek. Çekilme sürecinde ise sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde.

Herhangi bir nedenle anlaşmaya uyulmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek.

GÜVENLİ BÖLGEYE 2 MİLYON SURİYELİNİN DÖNMESİ SAĞLANACAK

120 saatin sonunda PKK/YPG tam anlamıyla belirlenen bölgeden çekilirse harekat sona erecek. Güvenli Bölge'nin kontrolü TSK'da olacak.

Onun da planları hazır. İlk etapta 2 milyon Suriyeli'nin bölgeye dönmesi sağlanacak. Askeri birlikler ise hem sürecin takibi hem de olası saldırılara karşı teyakkuzda. 

Kaynak: TRT Haber

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Son Güncelleme: 20.10.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHaberTeröristPKK/YPG
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