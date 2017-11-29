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Plastik pirinç nasıl anlaşılır?

Nijerya’da 2.5 ton ‘plastik pirinç’ ele geçirilmesinin ardından birçok ülke ile birlikte Türkiye de ülkeye girmiş olabilme ihtimali nedeniyle plastik pirinç konusunda alarma geçti, KKTC'de de olabileceği düşünülüyor!

29 Kasım 2017 Çarşamba 17:44
Plastik pirinç nasıl anlaşılır?
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Çin'in kuzeydoğusundaki Wuchang bölgesinde üretilen ve dışı plastik içi patates püresinden oluşan sahte pirinç yenildiği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Uzun zaman önce tüm dünyada paniğe neden olan sahte pirinç konusunda Türkiye Cumhuriyeti Tarım Baknalığı harekete geçerken, İthal edilen gıda ürünleriyle plastik pirinçlerin KKTC'ye de gelmiş olabileceği düşünülüyor. 

Satın aldığımız gıdaları seçerken çok dikkatli ve özenli olmalıyız. Bunun sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu hiçbir zaman gözardı etmemeliyiz.

Ne yazık ki modern çağ beraberinde bir çok tehlikeyi de getiriyor, işlenmiş gıdaların içerdiği kimyasal ve zehirli maddelerden tutun da havadaki ve topraktaki kirliliğe kadar.

Görünüşe göre Çin biraz daha ileri giderek korkutucu ve mide bulandırıcı bir icat yapmış: plastik pirinç!

Bu yalancı pirinç patates, tatlı patates, sentetik reçine veya plastik karıştırılarak pirinç görünümü verilerek yapılıyor.

Evinizdeki pirincin gerçek olup olmadığını anlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

* Kaynattığınızda yüzeyde kalın bir tabaka oluşuyor pirinç plastik içeriyor demektir.

* Bir bardak suya bir yemek kaşık pirinç dökün, pirinçler tepeye çıkıp yüzüyorsa plastiktir.

* 180 gr pirinci pişirin ve bir saklama kabına koyun. Kabı tezgahta birkaç gün bekletin. Pirinç küflenmeye başlıyorsa gerçek pirinçtir. Eğer küflenmiyorsa gerçek değildir.

* Bir tatlı kaşığı pirinci yakın. Plastik içeren taneler daha farklı yanacaktır, eriyecektir ve kötü kokacaktır.

Nijerya'da 2,5 ton plastik pirinç ele geçirildi

İnternet dolandırıcılığıyla meşhur Nijerya'da 'plastik pirinç' skandalı. Ülkede 102 çuval 2.5 ton ‘ton plastik pirinç ele geçirildi; polis soruşturma başlattı.

Lagos kentinde yakalanan 102 çuval plastik pirincin festival mevsiminde piyasaya sürülmesinin planlandığı açıklandı.

Pirincin kaynadıktan sonra çok yapışkan bir hal aldığını anlatan Lagos Gümrük Müdürü Haruna Mamudu, “İnsanlar bunları yeseydi ne olurdu, bilmiyoruz” dedi. Polis, ‘domatesli oilav için en iyisi’ ibareli sahte pirincin daha önceden piyasa sürülüp sürülmediği konusunda soruşturma başlattı. Polis pirinci basına gösterirken, BBC muhabiri Peter Okwoche pirincin sıradışı biçimde gerçekçi yapıldığını, elleyince garip bir his uyandırmadığını söyledi. 

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Son Güncelleme: 29.11.2017 17:58
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