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Polis merkezindeki hırsızlığın şüphelisi karakol amiri çıktı

İstanbul’da bulunan bir polis merkezinin adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddelerin karakol amiri tarafından çalındığı iddia edildi. Gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin ifadesinde, "Ben de kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi.

15 Aralık 2020 Salı 23:03
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Polis merkezindeki hırsızlığın şüphelisi karakol amiri çıktı

İstanbul’da bulunan bir polis merkezinde 1 Aralık'ta meydana gelen ve polisleri bile şok eden olay iddialara  göre şöyle gelişti. Adli emanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğunu tespit eden polis memurları, durumu karakol amirine bildirdi. Karakol amiri komiser S.P'nin  polis memurlarına, "Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın’ demesi üzerine, bu durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser S. P., olduğunu, dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını  aldığını gördüler. Durumun ilçe emniyet müdürüne bildirilmesinin ardından karakol amiri S. P., gözaltına alındı.

“KLEPTOMANİ HASTASIYIM”

İlçe Emniyet Müdürü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne teslim edilen komiser S. P.’nin ifadesinde   “Bende kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi. S. P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.  S.P'nin,  daha önce görev yaptığı yerlerde  çalışanların da, onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.

DHA

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