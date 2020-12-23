Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
Flaş Haber
Akdoğan'da bir vaka daha!
Kapat

Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun

Çorum'da hastanedeki tedavisinin ardından döndüğü evinde, asansörü arızalı binanın 5’inci katına polis memurunun sırtında taşınan Müzeyyen Kahramantekin (85), “Yavrularım, sırtlarında evime kadar beni çıkardı. Allah onlardan razı olsun” dedi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 11:13
478 Okunma
Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun

Çorum'da dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen ancak refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Ekipler de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadın ile yola çıktı. Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci kattaki dairesine kadar çıkardı.

‘EVİN ADRESİNİ UNUTTUM, POLİSLER BULDULAR’

Polislere teşekkür eden Müzeyyen Kahramantekin, “O gün polisler beni evime bıraktı. Allah işlerini rast getirsin bana çok yardımcı oldular. Evimi tarif edemedim. Evin adresini unuttum. Onlar bir yerlerden benim evimin adresini öğrenip beni evime kadar getirdiler. Sonra da beni yavrularım sırtlarında evime kadar çıkardılar” dedi.

‘HAKLARINI HELAL ETSİNLER’

Yaşlı kadının kızı Leyla Kılıç da, “Annem hastanede tedavisi bitmiş ancak ev adresini hatırlayamamış Allah razı olsun polislerimizden bir şekilde annemin oturduğu evi bulmuşlar ve getirmişler. Tabi asansör bozuk olduğu içinde polis memuru annemi sırtında çıkarmış, haklarını helal etsinler” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz'de ilk: 2800 metreden görüntü alındı
Doğu Akdeniz'de ilk: 2800 metreden görüntü alındı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in 'hakaret’ davası görüldü
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in 'hakaret’ davası görüldü
Apartman bodrumundaki kına gecesine polis baskını
Apartman bodrumundaki kına gecesine polis baskını
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim