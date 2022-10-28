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Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücüden 'şaka' gibi savunma

Bursa'da güzergah dışına çıkan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayan dolmuş minibüsü sürücüsü A. B. K. ile 2 arkadaşı, 10 dakikalık takibin ardından polis barikatına takıldı. Yapılan aramada, minibüste uyuşturucu madde geçirildi. Polisin takibini şaka sandığının söyleyen A. B. K., "Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım." dedi.

28 Ekim 2022 Cuma 10:52
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Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücüden 'şaka' gibi savunma



Hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güzergahı dışına çıkan 16 M 0212 plakalı şehir içi yolcu taşıma minibüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü A. B. K. ile otomobildeki arkadaşları Y. C. ve Y. K. kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan minibüsün peşine düştü. Anons üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

10 DAKİKALIK TAKİP, POLİS BARİKATINDA BİTTİ

Şüpheli A. B. K. Ankara Yolu Caddesi’nde Yıldırım ilçesi istikametine kaçışını sürdürürken, polis ekipleri kaçış güzergahında önlem alarak Yüksek İhtisas Kavşağı’nı barikat kurarak kapattı. 10 dakika süren takibin ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan A. B. K. ile minibüsdeki arkadaşları Y. C. ve Y. K. kıskıvrak yakalandı.

"POLİSLERİ ŞAKA YAPAN ARKADAŞIM SANDIM"

Minibüs şoförü A. B. K., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine polis takibini şaka zannettiğini belirterek “Gece saat 01.00’e kadar çalışıyorum, mazot almıştım fişlerim de araçta. Ailevi sıkıntılarım da var. Korktum kaçtım. Dün de minibüsün sahibi yolda gördü beni, gaza bastı sağımdan solumdan takip etti. Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım. Araç sahibinin arkadaşıyla dün yolda şakalaştık yolda arkamdan geliyordu, polisleri o sandım. Arkadaşla yolda birbirimizi gördüğümüzde gaza basıyoruz.” dedi.

Polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam bin 600 TL ceza kesilen A. B. K.’nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Gözaltına alınan A. B. K. ile 2 arkadaşı polis merkezine götürülürken, dolmuş minibüsü çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. (DHA)

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