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Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Konya’da, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyon

07 Mayıs 2020 Perşembe 23:02
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Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Konya’da, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede, baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu.

Ekipler, tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı.1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince 3’er bin 150’şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi. 

Son Güncelleme: 07.05.2020 23:09
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