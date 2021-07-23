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Prof. Ceyhan: Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir takipçisinin mRNA aşısıyla ilgili sorusu üzerine "Bunlar uyanık ya, böyle kibarmış gibi başlayıp, sonra ne mal olduklarını belli ediyorlar. Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim" dedi.

23 Temmuz 2021 Cuma 11:39
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Prof. Ceyhan: Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a bir takipçisi, "Amerika'da ünlü bir haber sunucusu 2 doz mRNA aşısı olmuş. Maskesini devamlı takmış ama ne yazık ki delta varyantına yakalanmış ve çok ağır geçiriyormuş. Şimdi demek oluyor ki mRNA aşıları delta varyantına karşı etkisiz bunun açıklamasını yapabilir misiniz?" diye sordu.

Ceyhan, takipçisine "Tamamen yanlış bir yargı. Yüzde 98 koruyucu ne demek. Aşısız 100 kişi hastalığa yakalanırken, aşılı sadece 2 kişi hastalanıyor. O spikerin hastalanmamasının yolu toplumun en az yüzde 80’inin aşılanmış olması. Konuyu bilmeden fikirler ileri sürerseniz böyle yanlış sonuçlara varırsınız" yanıtını verdi. Ceyhan, şöyle devam etti:

"İlle de yorum yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar uyanık ya, böyle kibarmış gibi başlayıp, sonra ne mal olduklarını belli ediyorlar. Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim. Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde."

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