Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşı Turkovac, Sinovac'tan çok daha etkili

Turkovac aşısının raporlama çalışmasında yer alan Prof. Dr. Orhan Yıldız, “Bizim aşımız inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de BioNTech ile benzer” dedi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:58
239 Okunma
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşı Turkovac, Sinovac'tan çok daha etkili

Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Kovid-19 aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise Şubat ayında başladı ve 250 gönüllüye aşı uygulaması, 9 Nisan'da tamamlandı.

Raporlama çalışmasının ardından Faz-3 çalışmalarına ise 23 Haziran’da başlandı, çalışmalar Ankara Şehir Hastanesi’nde sürüyor.

Bu kapsamda yerli aşının üretildiği ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi giriş noktalarındaki billboardlara, "Gönüllü olabilirsiniz. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı desteğiyle son aşamaya gelen inaktif Kovid-19 Türk aşısı Faz-3 insan çalışmasına e-nabiz.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz" afişleri asıldı.

Yerli aşı Turkovac’ın raporlama çalışmasında yer alan ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, şunları söyledi:

"Bizim aşımız Turkovac inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1, Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. Aşı olmayan, aşıdan korkan ya da özellikle mRNA aşısının çok fazla yan etkilerinden korkusu olan kişilerin ve Çin aşısını yaptırmak istemeyenler için bizim aşımız çok iyi bir alternatif."

'Aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı davet edeceğiz'

Yerli aşının önemine değinen Prof. Dr. Yıldız “Biz önümüzdeki hafta özellikle Kayseri'de yaşayan, aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Kendi yerli aşımızla, aşılanmalarını tavsiye edeceğiz. Faz-3 çalışmalarımız erken başlasaydı bugün yerli aşımızın çok iyi yerlerde olduğunu söylüyor olacaktık ama maalesef Faz-3'e yeni başlıyoruz. Umarım bütün dünyaya iyi bir alternatif olacak aşımız elimizde olur. Biz Kayseri'de aşının sahibi üniversite olarak var gücümüzle vatandaşları aşı olmaları için buraya davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.07.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
TurkovacTurkovac AşısıSinovac
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana’da termometreler 47 dereceyi gösterdi: 'Burası sanki cehennemin fragmanı gibi'
Adana’da termometreler 47 dereceyi gösterdi: 'Burası sanki cehennemin fragmanı gibi'
Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı: Haydi el ele verip Delta varyant rekoru kıralım
Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı: Haydi el ele verip Delta varyant rekoru kıralım
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim