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Profesör kaçak kazıda yakalandı

Afyonkarahisar'da mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden birinin Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Prof. Güllü ifadesinde, "'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım" dedi.

14 Mart 2022 Pazartesi 16:41
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Profesör kaçak kazıda yakalandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir mezarlıkta gece görev yapan bekçiler mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. 

Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı.

Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı.

BİRİNCİ DERECE SİT ALANI ÇIKTI

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi.

Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı. 

Mezarlıkta kazı yapan dört kişiden biri Jeodezi profesörü çıktı.

"KONUMDA BELİRLENEN YERİ BEN TESPİT ETTİM"

Prof. Dr. Mevlüt Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etme amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı.

Prof. Dr. Güllü'nün ifadesinde şunlar yer aldı:

"Telefondaki konuma baktığımda eski mezarlık içinde bir noktayı gösterdiğini tespit ettim. Ben, 'Konumun neresi olduğunu size gösteririm başka da bir şeye karışmam' dedim. Benim aracıma dördümüz binip, mezarlığa gittik. Mezarlığın bulunduğu yerde araçtan indik. M.A.D., aracımı başka yere park ettikten sonra yanımıza geldi. Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim. İki mezar arasında bir noktaydı."

"CAHİLLİK YAPARAK KAZDIK, PİŞMANIM"

Kazdıkları alanda mezar olduğunu belirten taş veya yazı bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Güllü, diğer üç kişinin onun belirlediği yeri kazmaya başladıklarını söyledi.

Güllü, "Belli bir yere kadar kazdıktan sonra bir şey çıkmayacağını anladıktan sonra kapatmaya başladık. Polis otomobilini görünce kaçmaya başladık. Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Kazı yerinde bir cisim bulmadık" diye konuştu.

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