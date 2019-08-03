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Protokol Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:03
Protokol Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı protokol Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Ankara'da 24 Haziran'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü”ne ek protokolün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. 

Buna göre, KKTC'nin yurt dışındaki temsilcilikleri ile Türkiye'deki başkonsolosluklarına, yerel koşullara ve ihtiyaca göre, Türkiye'nin büyükelçiliklerinin, daimi temsilciliklerinin, başkonsolosluklarının ve Dışişleri Bakanlığının Türkiye'deki temsilciliklerinin binalarında yerleşim imkanı, kayıtlı sınırlama dahilinde sağlanacak. 

Öte yandan Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığının kullanımındaki kamu konutları, KKTC'nin yurt dışındaki temsilciliklerine sürekli görevle atanan personeline kayıtlı sınırlama dahilinde tahsis edilecek. 

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ProtokolTürkiyeKKTCResmi GazeteHaberGündemKıbrıs
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