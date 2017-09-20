Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Protokole hizmet; gazilere ise 'self servis'

Gazilerden bazıları yaşlı olmaları nedeniyle tabaklarına kahvaltılık alırken zorlandı

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:33
Protokole hizmet; gazilere ise 'self servis'

Düzce Valiliği'nin 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlediği kahvaltıda kent protokolüne garsonlar servis yaparken, gaziler ve yakınları sıraya girip kendileri aldı.

Gaziler Günü nedeniyle önce Anıtpark’ta tören düzenlendi. Valilik, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi’nce Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
Dernek Başkanı Vedat Nefesoğlu’nun konuşması ardından parktaki tören sona erdi. Daha sonra Valilik tarafından gaziler ve şehit yakınları için verilen kahvaltı programına geçildi.

Kahvaltıya Vali Zülkif Dağlı’nın yanında AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vali yardımcıları, daire müdürleri de katıldı. Vali Dağlı, Milletvekili Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu’nun oturduğu masa ile diğer protokol üyelerinin oturduğu masalara garsonlar tarafından servis yapıldı.

Gaziler ve şehit yakınları ise kahvaltılarını sıraya girip kendileri aldı. Gazilerden bazıları yaşlı olmaları nedeniyle tabaklarına kahvaltılık alırken zorlandı.

Bir gazinin, dolu tabağı ve bastonuyla masasına yürürken zorlandığı gözlendi. Gaziler ve şehit yakınları, kahvaltı ardından otelden ayrıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı!
Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı!
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Erdoğan ve Putin 28 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek
Erdoğan ve Putin 28 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim