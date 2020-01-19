Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin Merhum Başbakanlarından Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Rahşan Ecevit için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit’in yanına defnedildi