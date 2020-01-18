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Rahşan Ecevit yarın defnedilecek

18 Ocak 2020 Cumartesi 14:32
Rahşan Ecevit yarın defnedilecek

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu, Türkiye eski Başbakanı Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit yarın devlet mezarlığında Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek.

26 Aralık 2019’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam yaşamını yitirdi.

Aslen Selanik’ten Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.

Rahşan Ecevit, yarın devlet mezarlığında koca bir ömrü aynı yola baş koyarak büyük bir sevgiyle geçirdiği eşi Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek.

BRT/NTV

Anahtar Kelimeler:
Rahşan EcevitBülent EcevitDevlet MezarlığıTürkiyeHaber
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