Rapçi 'Ezhel' hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) 'Ezhel' adını kullanan İpekçioğlu'nun, video paylaşım sitesi üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yaptığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İddianamede, ihbar üzerine kolluk görevlilerice yapılan araştırmada, bir sosyal paylaşım sitesinde 'Ezhel06' ismi ile yapılan bir paylaşımda, şüphelinin uyuşturucu maddelerden Hint keneviri bitkisi ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Şüpheli tarafından paylaşılan bu fotoğrafın 5.182 kişi tarafından beğenildiği, 123 kişinin fotoğrafa yorum yaptığı aktarılan iddianamede, şüphelinin başka bir paylaşımında ise 'Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler' ifadesini kullandığı belirtildi.

İddianamede, yürütülen soruşturma kapsamına suça konu paylaşımların şüpheli Sercan İpekçioğlu tarafından yapıldığının belirlendiği kaydedilerek, alınan ifadesinde ise söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu, Hint keneviri bitkisi ile çekilmiş olan fotoğrafını kendisinin çekip paylaştığını, paylaşımlarındaki amacının uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek olmadığını, müzisyen olduğu için söz konusu sözleri şarkı sözü olarak yazdığını söylediği anlatıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İpekçioğlu'nun bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği savunulan iddianamede, şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli İpekçioğlu, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Mayıs'ta, 'Müptezel', 'İmkansızım', 'Şehrimin Tadı' şarkılarıyla tanınan, 'Ezhel' adını kullanan rap şarkıcısı İpekçioğlu'nu 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına almıştı. İpekçioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.