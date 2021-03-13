Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal paylaşım

62 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Öztekin paylaşımında "Hiç beklemeğim bir anda bırakıp gittin beni. Hastanede yoğun bakımda 'Beni yalnız bırakma aşkım, ne olur gitme' diye kulağına fısıldayarak döktüğüm gözyaşlarına rağmen" ifadelerini kullandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:06
631 Okunma
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal paylaşım

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini üzüntüye boğdu... Esra Kazancıbaşı Öztekin, hayat arkadaşı Rasim Öztekin ile ilgili sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı:

"BÜYÜYEN BİR AŞK HİKAYESİYDİ"

"Bizimki her geçen gün gittikçe büyüyen bir aşk hikayesiydi evlilik aşkı öldürür diyenlere inat. Aradan geçen 20 yıla rağmen ilk günkü gibi heyecanla elele, sarmaş dolaş yürüdüğümüz yollar, gölgesinde serinlediğimiz Cunda'nın, Midilli'nin zeytin ağaçları artık tanıklık edemeyecek aşkımıza. Güneşin batışını izlerken yaptığımız derin sohbetler, dedikodular, Ege'nin mavi sularında Diego ile oynadığımız oyunlar artık yaşanmayacak.

"GÖZYAŞIYLA BİTEN BİR AŞK HİKAYESİ VAR VİZYONDA"

Hiç beklemeğim bir anda bırakıp gittin beni. Hastanede yoğun bakımda "Beni yalnız bırakma aşkım, Ne olur gitme" diye kulağına fısıldayarak döktüğüm gözyaşlarına rağmen.Şimdi sonu gözyaşıyla biten bir aşk hikayesi var vizyonda.

 "İÇİMDE FIRTINALAR KOPUYOR"

Hani yaşlandığımızda da elele yürümeye söz vermiştik birbirimize? Sensiz başlayan günlerin, sensiz biten gecelerin yüreğimdeki tarifsiz, dindirilemeyen sızısı. Ruhum üşüyor. İçimdeki minik kız çocuğu sensiz günleri düşündükçe korkudan tir tir titriyor. Birlikte yarınlara dair kurduğumuz tüm hayaller senin ardından karanlık zifiri bir kuyunun derinliklerinde kaybolup gitti. Hayalsiz, amaçsız kaldım, rotamı, yolumu, büyük aşkımı kaybettim. Yağmur yağıyor, içimde fırtınalar kopuyor.

"MEĞER NE ZOR ŞEYMİŞ..."

Her zaman sevgiyle öptüğüm dudaklarına bu sefer seni hayatta tutabilmek için suni teneffüs yapmak... Başımı bazen şımarıkça, bazen şefkat, bazen de sohbet için dayadığım göğsüne bu sefer nefesini duyabilmek için kalp mesajı yapmak... Yüreğim seni kaybetme korkusuya pır pır atarken, diğer yandan güçlü durup ambulans gelene kadar hayatta tutmaya çalışmak... Meğer ne zor şeymiş sevdiğinin ani kalp durması denen durumla karşılaşmak..

"SENİNLE YAŞAYABİLDİĞİM HER ANA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Belki de 2009'da kalp yetmezliği nedeniyle 2,5 ay çoğunlukla yoğun bakımda geçen zorlu hastane günlerinde kaybedecektim seni. Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nin iyi hekimlerin ve Tanrı'nın mucizeleri sayesinde 12 yıl mutlu bir aşk filminin baş kahramanı olduk seninle. İçim acıyor ama isyan etmiyorum. Seninle yaşayabildiğim her ana şükürler olsun.

"SANA AŞIĞIM KOCA YÜREKLİ ADAM"

Evet, ağlıyorum şimdilerde. Sen Esra'nın güçlü duruşuna hayransın biliyorum. Ruhumda kocaman bir yara var, acıyor ne yapayım? Fiziksel yokluğuna alışmak çok zor. Ama hep kalbimde, ruhumda, beynimde yaşayacaksın. Seni seviyorum, sana aşığım koca yürekli adam" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evi ateşe verip kaçtı
Evi ateşe verip kaçtı
Akrep zehrinin bir damlasında 150 protein var
Akrep zehrinin bir damlasında 150 protein var
Türkiye'de vaka sayısı yeniden 15 bin sınırında
Türkiye'de vaka sayısı yeniden 15 bin sınırında
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim