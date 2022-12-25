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Rastgele sıkılan kurşun Kur'an kursu hocasını öldürdü

İstanbul'da silahlı kavganın ortasında kalan 25 yaşındaki Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan, sırtına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis saldırganları arıyor.

25 Aralık 2022 Pazar 16:21
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Rastgele sıkılan kurşun Kur'an kursu hocasını öldürdü



İstanbul'da öğrencilerine tatlı almak için sokağa çıkan ve rastgele sıkılan mermilerden biri sırtına isabet eden 25 yaşındaki Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan yaşamını yitirdi.

Olay Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Hamidiye Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Otomobille caddeye gelen bir grup, karşı tarafa ateş etti.

Pastaneden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen Ramazan Arslan vuruldu ve hayatını kaybetti. Bir başka kişi de yaralandı.

Seken mermilerden biri çevredeki dairelerden birinin camından geçerek duvara saplandı.

Ramazan Arslan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Düzce’ye gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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