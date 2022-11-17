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Regl izni kanun teklifiyle gündemde: Hangi ülkelerde uygulanıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kadın işçi ve kadın memurlara regl izni verilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlayarak, TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifi ardından regl izni uygulanan ülkeler merak konusu oldu. İşte regl izni uygulamasının dünyadaki örnekleri...

17 Kasım 2022 Perşembe 10:25
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Regl izni kanun teklifiyle gündemde: Hangi ülkelerde uygulanıyor?



Dünyada da örnekeri bulunan regl izni, meclise sunulan bir kanun teklifiyle gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, çalışma hayatında kadınlara regl izni verilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde, kadın memur ve kadın işçiler, regl başlangıç tarihinden itibaren ayda bir iş günü izinli sayılacak. İkinci günkü izin ise talep halinde işveren ya da kurum tarafından verilebilecek.

REGL İZNİ POLİTİKASININ ORTAYA ÇIKIŞI

Regl izni politikası 1921 yılında devrim sonrası Sovyetler Birliği'nde bazı iş sektörlerinde uygulamaya konuldu. Kadın çalışanların fazla izin yaptığı ve ağır sektörlerde erkeklere göre iş kapasitelerinin de az görülmesi gerekçesiyle işverenler tarafından ayrımcılığa mazur kalması sebebiyle 1927 yılında uygulamadan kaldırıldı.

Aynı uygulama, böyle hakların gün yüzüne çıkması için görece erken bir tarih olan 1912 yılında Hindistan'ın Kerala eyaletindeki okul öğrencilerine verildi.


1920'lerin başında adet izni uygulaması Japon işçi sendikaları tarafından kadın çalışanlar için talep edilmeye başlandı. 1947'de Japon Çalışma Standartları tarafından regl dönemindeki kadınların işten günlerce izin almasına izin veren bir yasa yürürlüğe girdi.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ
 

Regli izni genellikle Asya'da bulunan, Japonya, Tayvan, Endonezya ve Güney Kore gibi ülkelerde görülmektedir.

İSPANYA İLK AVRUPA ÜLKESİ

İspanya, şiddetli regl ağrısı yaşayan kadınlara sağlık izni verilen ilk Batılı ülke oldu. Regl dönemlerinde ağrı çeken kadın çalışanlara ayda 3 gün izin verilmesini kapsayan yasa tasarısı, İspanya hükümetinin kabine toplantısında kabul edildi. Kadınların günlük hayatını olumsuz etkileyen çok şiddetli regl ağrılarında (dismenore) bu izin 5 güne kadar çıkabilir.

Son Güncelleme: 17.11.2022 11:33
Anahtar Kelimeler:
Regl Izni
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