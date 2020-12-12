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Rehber öğretmenin "duyarlılığı" çocuk tacizini ortaya çıkardı

11 yaşındaki E.U., boş derste istismara karşı nasıl korunmaları gerektiğini anlatan rehber öğretmen Şebnem D.'nin yanına gelerek eniştesinin tacizlerini anlattı. Öğretmen tutanak tutup polisi bilgilendirdi. Tacizle suçlanan enişte 30 yıl hapse mahkum oldu

12 Aralık 2020 Cumartesi 13:06
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Rehber öğretmenin "duyarlılığı" çocuk tacizini ortaya çıkardı

Telat A. adlı kişi, eşinin olay yaşandığında 11 yaşındaki kız yeğeni E.U.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.U., Telat A.'nın 2017'nin başından 2018'in başına kadar bir yıl süreyle pek çok defa taciz ettiğini yer, zaman ve detay vererek anlattı.

Sanık Telat A. ise suçlamaları kabul etmedi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2019'da verdiği kararda Telat A.'yı 30 yıl hapse mahkum etti.

Ancak Yargıtay, taraflar arasında husumetin olup olmadığının detaylıca incelenmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

Yargıtay'ın yaptığı incelemeyi tamamlayan yerel mahkeme, daha önce verdiği kararın arkasında durdu ve sanığın 30 yıl hapis cezasına çarpttı.

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