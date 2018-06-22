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Rekabet'ten patates ve soğan fiyatlarına takip

Rekabet Kurumu'nun, Türkiye'deki patates ve soğan fiyatlarındaki artış eğiliminin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hassasiyetle takip ettiği bildirildi.

22 Haziran 2018 Cuma 12:48
Rekabet'ten patates ve soğan fiyatlarına takip

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, son günlerde basın yayın organlarında yayınlanan haber ve yorumlar dolayısıyla Türkiye'deki patates ve soğan fiyatlarının önemli artış eğiliminde olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuya ilişkin açıklamasına atıfta bulunulan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan açıklamada, Bakanlığın bu konuya ilişkin çalışma yürüttüğü bilgisi verilmiş ve bu artışın gerekçelerinin araştırıldığı vurgulanmıştır. Bahsi geçen konu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Rekabet Kurumunun da gündeminde olup hassasiyetle takip edilmektedir."

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