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Rekor Kırdı, 26 Bin 550 Lira Kazandı

Denizli’de bir restoranın düzenlediği ‘en çok çöp şiş yeme’ yarışmasına Kütahya’dan katılan 21 yaşındaki kadın, 37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı hem de 26 bin 550 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

15 Mart 2022 Salı 09:41
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Rekor Kırdı, 26 Bin 550 Lira Kazandı
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Denizli’de 6 yıl önce restoranda çöp şiş yarışması başlatan işletme ortakları iki kardeş Mehmet ve Yusuf Kaya, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla bir çok vatandaşı ağırlamaya başladı.

Farklı illerden işletmeye gelerek kıyasıya yarışan yarışmacılar, belli şartlar doğrultusunda para ödülünü almaya çalıştı. İzlediği canlı yayınlardan etkilenerek yarışmaya katılmak isteyen 58 kilodaki Feyza Dursun, Kütahya’dan Denizli’ye geldi.

REKOR KIRDI, 26 BİN 550 LİRA KAZANDI

Burada yarışan 21 yaşındaki  Dursun, 37 dakika içerisinde 255 tane çöp şiş, 1 lavaş, 3 ayran 1 salata yiyerek 26 bin 550 TL kazandı.

Bir önceki yarışmacının 247 çöp şiş rekorunu kıran Dursun, herkesin hayretler içinde izlediği canlı yayında parasını aldı.

"58 KİLOYA DÜŞMENİN BİR SEBEBİ DE BURAYA GELMEKTİ"

Daha önceden 150 kilodan 58 kiloya kadar düştüğünü belirten Dursun, “Ben zaten 2 ile 3 senedir bu yarışmayı düzenleyenleri sosyal medya hesaplarından takip ediyordum. Eşime ben balayına gitmek istemiyorum, çöp şiş yemeye götür dedim ve buraya geldim. 255 tane çöp şiş, 1 lavaş, 3 ayran 1 salata yiyerek 26 bin 550 TL kazandım. Kazandığım için çok mutluyum.  Evlendiğimde 58 kiloya düşmemin bir sebebi de buraya gelmekti. 26 bin 500 TL’yi kazanabilmek hedefimdi" dedi.

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