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Rektörün kızı sınavı kazanamayınca üniversite karıştı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca, Sınav Değerlendirme Komisyon Başkanı baskı yapılarak istifaya zorlandığını öne sürdü.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:14
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Rektörün kızı sınavı kazanamayınca üniversite karıştı

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı sınavına başvurdu. 21 Eylül 2020 tarihindeki sınavdan önce Rektör, hem Eğitim Fakültesi Dekanı hem de diğer komisyon üyeleriyle görüşmek istedi. Ancak Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır bu görüşmeye gitmedi.

Esra Aslancan sınavı kazanamayınca Rektör’ün dekan aracılığıyla Mahmut Sağır’ı istifaya zorladığı iddia edildi. Doç. Dr. Sağır önce bölüm başkanlığı görevinden istifa etti, daha sonra da karıştığı bir kavga gerekçe gösterilerek açığa alındı.

Doç. Dr. Mahmut Sağır şu iddiaları dile getirdi: “Sınavdan önce Rektör bey fakültenin dekan ve dekan yardımcısına ‘Benim kızın sınavı var. Bu sınavı kazanacak’ demiş. Beni de yanına çağırdı konuyu görüşmek için ancak ben gitmedim. Nitekim sınav yapıldı ve kızı başarısız oldu. Bunun üzerine rektör dekanı suçladı. O programı zaten kızı için açtığını söyledi. Ben Eğitim Bilimleri bölüm başkanıydım. Bu görevimden bizzat baskı gördüğüm için istifa ettim.”

Rektör: Zerre kadar dahlim yok 

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Hürriyet’e “Geçen sene 21 Eylül’de bir doktora sınavı oluyor. Kızım sınava giriyor ve kazanamıyor. İtiraz bile etmiyor. Hepsi benim dışımda olan şeyler. Zerre kadar dahlim yok. Şu an durum YÖK’te ve sonuçlanmadığı için açığa alınma süreci devam ediyor” dedi.

Diğer kızı ve damadı da aynı okulda

Rektör Niyazi Can’ın diğer kızı Emine Canmercan da Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi. Rektörün damadı Şeyh Mehmet Aslancan da Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nda çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
RektörSınavKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
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