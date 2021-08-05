Resmi Gazete'de yayımlandı: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan 'Milletlerarası Andlaşma' ile Somali’ye bir yılda 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

Kararda, Somali'ye aylık yardımın ise 2.5 milyon dolar olacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda, Somali'nin 'hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali'nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘donör’, Somali Federal Cumhuriyeti’nin ‘alıcı’ olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2 milyon 500 bin ABD doları olmak üzere 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

Türkiye, geçtiğimiz sene de Somali’nin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulunmuştu.