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Rıza Çalımbay corona virüse yakalandı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve Vıllarreal maçı öncesinde karantina sürecinin başladığını bildirdi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:19
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Rıza Çalımbay corona virüse yakalandı

Türkiye'de  Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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