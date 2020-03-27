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Rize'de bir belde ve 4 köy karantinada

Türkiye'de Rize İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında Rize'nin Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığını duyurdu.

27 Mart 2020 Cuma 14:33
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Rize'de bir belde ve 4 köy karantinada

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Rize’nin Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın izni ve onayıyla karantina altına alındı.

Sağlık Müdürlüğü’den yapılan açıklamada şu ifaelere yer verildi:

“Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş,öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir.

Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak yada gerekirse hastaneye kaldırılacaktır.

Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın,market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir.

Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır.”

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRizeKoronavirüs
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