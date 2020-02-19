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Rize'de corona virüsü alarmı

Geçen hafta Tayland'a giden bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:39
Rize'de corona virüsü alarmı
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Geçen hafta Tayland'a giden bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi 'ne başvurdu. Doktorlar hastayı, corona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına aldı.

Ailesiyle birlikte 10 gün önce Tayland ziyaretinden dönen bir kişi, ateş ve öksürük şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlar corona virüsü şüphesiyle hastayı tedbir amaçlı hastaneye yatırdı.

Yapılan tahlillerin ardından alınan numuneler incelenmek için Ankara'ya gönderildi.

Genel durumunun iyi olduğu belirlenen hastanın eşi ve çocuğunda ise herhangi bir gribal enfeksiyon gözlenmediği bilgisine ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
RizeKoronavirüsÇin
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