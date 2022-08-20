Rize'de tur otobüsü devrildi: 25 yaralı

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre araç sürücüsüyle birlikte 25 kişi yaralandı.

Gaziantep'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde tur otübüsü devrildi. Gelen ilk bilgilere göre kazada tur otobüsünün sürücüsüyle birlikte 25 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

Görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Kaza yapacak dememle duvara vurması bir oldu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incele başlatıldı.