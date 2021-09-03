"Rum kesimi Doğu Akdeniz'de sondaja başlarsa, biz de başlarız"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Oktay, Suriye’den sızan ve KKTC kıyılarını tehdit eden petrol sızıntısı hakkında son gelişmeleri değerlendirdi.

Oktay, “Şu anda Kıbrıs’ta bir risk görmüyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Hatay’ın Samandağ sahiline ulaşan petrol kalıntıları nedeniyle tedbirlerimizi aldık. Hatay bölgesinde gördüğümüz manzara şu; kirlilik artık yüzeysel ve çok büyük oranda bir kirlilik kalmadığını görüyoruz. Tabiri caizse bozuk para büyüklüğünde bir kirliliğin oluştuğunu gördük yaklaşık 800 ile 1000 kilometrelik bir alanda, onu da temizliyoruz. Risk görmüyoruz. Hatay ilinde vatandaşlarımıza ve KKTC’deki kardeşlerimize tedbirlerin alındığını ve risk olmadığı mesajını vermek istiyorum” dedi.

“MARAŞ AÇILIMINI SAHANIN DIŞINA ÇEKMENİN BİR ANLAMI YOK”

Kapalı Maraş konusunun Rum Yönetimi tarafından farklı bir alana çekildiğe de işaret eden Oktay, “Farelerin dolaştığı bir alanın insanların kullanıma açılması gerektiğini bir şehre böyle bir kötülüğün yapılamayacağını ifade etmiştik. Şu anda açılan bölge cıvıl cıvıl. Bunu başka yönlere çekerek, farklı oyunlar içerisinde olan Rum kesimidir. Olayın sahanın dışına çekmenin bir anlamı yok. KKTC’nin böyle bir kararı vardır. Bizde Türkiye olarak bu çalışmaların arkasındayız” ifadelerini kullandı.

“RUM KESİMİ SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLARSA BİZ DE BAŞLARIZ”

Rum Yönetiminin Kıbrıs’taki petrol sahalarında bir sondaj çalışmasının yapılabileceği yönünde de bir açıklama olduğuna dikkat çeken Oktay, “Anlıyoruz ki tansiyonu yükseltme derdindeler. Ancan bunun karşılığında KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin elinin bağlı kalacağı düşünülemez. Bunun anlamı bizim de sondaj çalışmalarına başlayacağımız şeklinde olur” diye konuştu.

"KKTC'NİN YANINDAYIZ, BİRLİKTEYİZ"

Fuat Oktay, Kıbrıs sorunu kapsamında uluslararası arenada iki egemen eşit devlet temelindeki öneriyi ve çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Yine Rum kesiminin bu konuyu sahanın dışına taşıma çalışmalarını görüyoruz. Dolayısıyla olmayan, yürümeyen çözümlerle tekrar vakit kaybetmeye gerek yok. Sonuna kadar destekliyoruz. KKTC’nin yanındayız, birlikteyiz” şeklinde konuştu.