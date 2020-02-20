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Rus turistlerden Türkiye’ye kötü haber

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin Türk askerlerine saldırısı ile başlayan gerilimde rejimden yana tavır alan Rusya ile Türkiye arasında siyasi gerilim yaşanıyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:45
Rus turistlerden Türkiye’ye kötü haber
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Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin Türk askerlerine saldırısı ile başlayan gerilimde rejimden yana tavır alan Rusya ile Türkiye arasında siyasi gerilim yaşanıyor.
Bu duruma atıfta bulunan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, tur satışlarının söz konusu gerilimden etkilendiğini belirtti.


“TÜRKİYE GÜVENLİ Mİ?”
Lomidze, son dönemde Rusya tarafından Türkiye’ye tur satışlarında keskin bir düşüş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi;
*Türkiye’ye tur satın alabilir miyiz, güvenli mi ya da turları son anda iptal edebilir miyiz?’ gibi sorularla karşılaşıyoruz.
*Son zamanlarda tur şirketlerinin Türkiye’ye tur satışlarında keskin bir artış vardı, Türkiye tur satışlarında lider konumdaydı.
*Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin artmasının ardından durum değişti.


SEBEP CORONA DEĞİL, DIŞ SİYASET
Yine de tur satışlarında Türkiye’nin en çok tercih edilen ülke olduğunu söyleyen Lomidze, “Ancak, iki hafta önce gördüğümüz dinamikte bir düşüş oldu. Bunun sebebi Corona virüsü değil. İnsanlar dış politika ile ilgili olacakları bekliyor” ifadelerini kullandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
TurizmSuriyeTürkiyeRusyaTurist
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ditto 2020-02-20 16:44:23

yapma be tayyip bari bunu mahfetme

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