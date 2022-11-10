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Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika yağmur ve kar uyarısı geldi. Meteorolojinin 10 Kasım verilerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Öte yandan 17-18 Kasım'da Türkiye'nin Rusya üzerinden gelen sert soğuk bir hava dalgası altına gireceği belirtildi.

10 Kasım 2022 Perşembe 10:57
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Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor



Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım verilerine göre birçok ilde yağmur beklenirken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Öte yandan 17-18 Kasım'da Türkiye'nin Rusya üzerinden gelen sert soğuk bir hava dalgası altına gireceği belirtildi. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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