Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar gece yarısından itibaren yeniden başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona eriyor.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ile 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlandı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, kararın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alındığını duyurdu.

Rusya ile turizm diplomasisi

Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla iki ülke arasında diplomasi trafiği yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.

Türk heyeti, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetiyle görüştü.

Görüşmede, heyetlerin Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı.

Bakan Ersoy: Taleplerimizi ilettik

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.

Rus yetkililer, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu yakından inceledi. Tam kapanma dönemi ve kademeli normalleşmenin etkileri olumlu anlamda tabloya da yansıdı.

Kalın: Önümüzde, yakın vadede bir takvim var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da bunu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada vurguladı. Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.

Rus turistlerin gözde adresi Türkiye

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya'ya geçen yıl salgına rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu. Kenti bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Rus oldu.

Antalya'da tatil için rezervasyon yaptıran Rus misafirler, uçuşlara yönelik kısıtlamanın uzatılmasıyla rezervasyonlarını iptal etmeyerek tarihleri erteledi.

Karardan tatilcilerin de olumsuz etkileneceğini belirten turizmciler, uçuşlara yönelik kısıtlamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyordu.